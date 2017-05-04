Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'ın Kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerle yaptığı müzakereler çerçevesinde hazırlanan bütçe tasarısı ABD Temsilciler Meclisinde 118'e karşı 309 oyla kabul edildi.

Çetin müzakereler sonucunda ortaya çıkan bütçe tasarısının bir sonraki durağı Senato olacak. Tasarı, Senatodan geçmesi için gereken 60 oyu alırsa yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Senatonun 1,1 trilyon dolarlık genel bütçe tasarısını, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle "kapanmasını" önlemek için mevcut geçici bütçenin süresi dolmadan 5 Mayıs Cuma gece yarısı itibarıyla onaylaması gerekiyor.

103 Cumhuriyetçi muhalefet etti

Temsilciler Meclisinde Trump yönetiminin ilk bütçe tasarısına karşı çıkan 118 vekilden 103'ünün Cumhuriyetçi Partiden olması dikkati çekti.

Muhalefette kalan Cumhuriyetçilerin 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısında Trump'ın Meksika sınırına örmeyi vadettiği duvar için finansman yer almıyor.

Cumhuriyetçilerin, eski Başkan Barack Obama'nın sağlık sigortasına (Obamacare) yönelik harcamalar ve devlet destekli aile planlaması merkezi "Planned Parenthood"u finanse etmesi nedeniyle tasarıya karşı çıktığı belirtildi.

"Demokratların taleplerine boyun eğdik"

Cumhuriyetçi Arizona Vekili Andy Biggs, muhafazakar eğilimli Washington Examiner gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Cumhuriyetçiler, 10 yıldır ilk defa Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve Beyaz Saray'ı kontrol ediyor. Muhafazakar politikalarımızı ileri götürmek konusunda iyimser olmamız gerekiyor ancak biz Obamacare'i iptal etme sözümüzü tutamadık ve bunu hükümeti finanse etmek için 1,1 trilyon dolardan fazla para harcanmasını öngören bütçeyle Demokratların taleplerine boyun eğmemiz takip etti." ifadelerini kullandı.