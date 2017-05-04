Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) Nisan ayının başında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.

"TÜRKİYE'DE DURUM NORMALE DÖNDÜ"

Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uyarı geri çekilecek. Türkiye'de durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek" dedi.

Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.