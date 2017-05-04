Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin eski Avrasya Enerji Özel Temsilcisi ve Küresel Enerji Merkezi Kurucu Direktörü Richard Morningstar, İran ile Birleşmiş Milletler'in (BM) beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 ülkeleri arasında iki yıl önce Viyana'da imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği ve ABD yönetiminin konuya ilişkin açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "berbat" olarak nitelendirdiği anlaşmayı imzalamayacağını dile getirmesi ve "İran, anlaşmanın ruhuna uygun davranmıyor. Davranmak zorunda ama davranmıyor." şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Morningstar, Trump'ın ne tür adımlar atacağını henüz ortaya koymadığının altını çizdi.

"ABD'nin anlaşmaya bağlı kalmasını çok isterim. Bu, ciddi şekilde ABD'nin çıkarına olacaktır." diyen Morningstar, Trump'ın tutumuna karşılık AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin anlaşmanın diplomasinin işe yaradığının delili olduğu ve uygulanmasına katkı yapmak isteyen herkesle çalışmaya devam edecekleri şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

Morningstar, şöyle devam etti:

"ABD, anlaşmayı sonlandırırsa, bunu yapan tek ülke olacak ve gerek AB gerekse anlaşmaya imza atan diğer ülkelerden soyutlanacak. Yaptırımları tekrar uygulamaya başlamamız halinde bunun diğer ülkeler tarafından da tekrar hayata geçirileceğini düşünmüyorum. Böyle bir uygulama, hem zor olur hem de ABD'yi izole edilmiş bir duruma sokar."

Morningstar, İran anlaşmaya uyduğu sürece ABD'nin de anlaşmayı bozmaması gerektiğinin altını çizdi.