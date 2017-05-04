Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclisteki olaylar sırasında başından yaralanan Zaev, meclisin "demokrasinin merkezi" olduğunu ifade ederek hoş olmayan bu olayların ne Makedonya'da ne de dünyanın başka bir yerinde tekrarlanması temennisinde bulundu.

Zaev, 27 Nisan akşamı mecliste yaşananların, orada bulunan çok sayıda kişide tramvaya neden olduğunu vurgulayarak saldırıları "tasarlanmış" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirdi.

"Caferi'nin seçilmesi en kabul edilir çözüm"

Arnavut milletvekili Caferi'nin profesyonel ve tecrübeli bir siyasetçi olduğunu kaydeden Zaev, sözlerini söyle sürdürdü:

"Şahsen Talat Caferi'nin gelecekteki muhalefet için de en kabul edilebilir çözüm olduğunu düşünüyorum. Onların saflarında bakanlık görevinde bulundu. Mecliste iyi bir koordinasyona sahip. Tüm partilerden adaylar seçerken tecrübesi olan kişilikleri seçiyorduk. Meclisteki çoğunluğun lideri olarak muhalefetle iyi bir iş birliğine ihtiyacımız olacağının farkındayım. Biz vatandaşlar ve devlet için varız. Bu yüzden birçok kanun ve reformu birlikte getirmemiz lazım."

Caferi'nin meclis başkanı seçilmesi öncesinde milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğe de değinen Zaev, BESA Hareketi Milletvekili Zekeriya İbrahimi'nin meclis kürsüsüne gelerek Arnavutluk milli marşını söylemesinin düşüncesizce bir hareket olduğunu ve bu hareketi kınadığını vurguladı.

Etnik çatışma yok

Makedonya'da etnik çatışma senaryolarını reddeden Zaev, mecliste yaşananların partiler arası çatışma olduğunu, etnik çatışma ile hiçbir alakasının bulunmadığını vurguladı.

Zaev, "Halk sakin. Hiç kimse anlaşmazlık, çatışma istemiyor. Bu meydana gelenler daha çok parti olayıydı, etnik değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki etnik gruplar arasındaki iş birliğinin gelecekte gelişeceğini söyleyen Zaev, "Bu iş birliğinin, ülkenin gelişimi ve ekonominin büyümesine de yararı olacak. Mayıs ayında Makedonya'nın yeni bir hükümete sahip olmasını bekliyorum. Demokratik süreçlere şans verelim. Dostluk mesajları gönderip el uzatalım. Çok etnikli ve çok dinli toplumumuzdaki dini inançlarımız, affetmemizi söylüyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni hükümet Türkiye ile mükemmel iş birliğine devam edecek"

Makedonya'nın birçok dostunun bulunduğunu ancak Türkiye'nin en büyük dostlarından biri olduğunu ifade eden Zaev, "Bizi ilk tanıdılar. Halklarımız dayanışma içerisinde. Geçmişte her alanda yardımda bulundular. Yeni hükümet, Türkiye ile karşılıklı yardım ve dostluk ruhu içerisinde mükemmel iş birliğine devam edecek. Türkiye bize NATO'da çok büyük yardımda bulundu. Biz bunu unutamayız. Çok sayıda Türk vatandaşı Makedonya'da yaşıyor. Türkiye maddi olarak da Makedonya'daki çok sayıda projeye destek oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansına ilgisinden dolayı teşekkürlerini sunan Zaev, "Böyle önemli bir medya kuruluşunun ilgi ve dikkati için teşekkür ediyorum." dedi.