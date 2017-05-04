Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komşu Yunanistan'a kaçan sekiz darbeciden Uğur Uçan ve Mesut Fırat, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki vatan haini askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde karar aldı. Böylece, Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin tamamı için Türkiye'nin iade talebi reddedilmiş oldu.