Komşu Yunanistan'a kaçan sekiz darbeciden Uğur Uçan ve Mesut Fırat, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki vatan haini askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde karar aldı. Böylece, Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin tamamı için Türkiye'nin iade talebi reddedilmiş oldu.
Yunanistan 2 darbeci askerin daha iadesini reddetti
04.05.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunan mahkemesi, Türkiye'nin iki darbeci asker için iade talebini reddederek bir skandal karara daha imza attı.
Kaynak: AA
Etiketler : yunanistan,
470290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470290.aspx
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