Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterCard ve CrescentRating’in hazırladığı “Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi 2017 Raporu"na göre, Malezya, Müslüman turistlere uygun koşulları sağlayan ülkeler sıralamasında 82,5 endeks puanı ile bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu.

Listede Malezya’yı 76,9 endeks puanı ile Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) ve 72,6 endeks puanı ile Endonezya takip etti.

Geçen yılki listede 73,9 puanla üçüncü sırada bulunan Türkiye, bu yıl 72,4 puanla dördüncü oldu.

Bu arada CrescentRating'in farklı kriter değerlendirmelerinde Türkiye, vize uygulamaları, transit geçiş, ibadet mekanı bulunması, havalimanı hizmetleri, güvenli seyahat ve aile tatil bölgesi gibi alanlardaki olumlu özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Merkezi Singapur'da bulunan seyahat platformu CrescentRating’in Genel Müdürü Fazal Bahardeen, her yıl yaklaşık 121 milyon Müslüman'ın dünyanın farklı ülkelerine seyahat ettiğini söyledi. Bahardeen, Müslüman turistlerin seyahatlerde yaklaşık 155 milyar dolar harcama yaptığını ve bunun toplam turizm ekonomisine katkısının yüzde 10 olduğunu belirtti.

Dünya genelinde 130 ülkeyi kapsayan ve 2011’den bu yana yapılan araştırmada, helal kesim, ibadet mekanları, Müslüman dostu hizmet ve etkinliklerin yanı sıra seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları dikkate alınıyor.