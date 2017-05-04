Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finlandiya hükümeti, 2015 yılında Ege Denizi'nde boğularak yaşamını yitiren ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin fotoğrafını milli paranın üzerine bastı.

NTV'nin haberine göre, bu uygulama ile ülkenin kuruluşunun kutlamaları ve anmaları çerçevesinde, insan haklarına saygınlık için küresel adalete dikkat çekmek istedi.

Aylan Kurdi 2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Türkiye'nin Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve beş yaşındaki kardeşi ile birlikte boğularak 3 yaşında hayatını kaybetmişti.

Finlandiya sadece 626 mülteciyi ülkesine kabul etti.