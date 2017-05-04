Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eski bir balıkçı olan ve servetini sonrasında girdiği petrol işinden kazanan Kjell Inge Roekke, okyanusları plastik atıklardan arındıracak bir araştırma gemisine mali destek vermek istediğini söyledi. Geminin Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile birlikte yönetilmesi planlanıyor.







Roekke böylece servetini bağışlama taahhüdü vererek Bill Gates, Warren Buffet ve Mark Zuckerberg gibi milyarderlerin arasında yerini aldı. Norveç'in Aftenposten gazetesine konuşan Roekke, "Kazandığımın çoğunu topluma geri vermek istiyorum. Bu gemi de bunun bir parçası" dedi.



Araştırma gemisinin 30 mürettebatı, 60 bilim insanını barındıracak yeri ve laboratuvarları olacak. Gazeteye göre gemi günde 5 ton plastiği sudan çıkaracak.





"Dünyanın yüzde 70'ini denizler oluşturuyor ve çoğu hâlâ araştırılmadı" diyen Roekke, geminin maliyetinin ne kadar olacağını ve başka ne gibi bağışlarda bulunacağını ise açıklamadı.



Roekke ve eşinin hâlihazırda doktora sonrası araştırmacılara burs veren bir vakfı bulunuyor. Çift buraya ayırdığı kaynağı da artırmaya karar verdi.



WWF'den Nina Şensen ise Roekke'nin petrol çıkarmaya yönelik fikirlerine katılmadığını ve kendisine bu konuda meydan okumaya devam edeceğini söylerken yine de gemi projesi için heyecanlı olduğunu belirtti:



"Daha önce hiç benzer bir taahhüt duymamıştım. Denizlerdeki aşırı plastik kirliliği gibi büyük sorunları çözmek için bir yol bulmak esas hayalimiz."



Servetlerini bağışlayacağını açıklayan diğer milyarderler



Microsoft'un kurucularından Bill Gates ve eşi Melinda, servetlerinin yüzde 95'ini bağışlayacakları taahhüdünde bulundu ve küresel kalkınma ile sağlık konularına odaklandı.





Yatırımcı Warren Buffet servetinin yüzde 99'unu bağışlayacağı sözünü verdi ve bu bağışı aralarında Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın da olduğu çeşitli vakıflar arasında paylaştırdı.







Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg şirketteki hissesinin yüzde 99'unu, sağlık ve daha iyi bir toplum inşası gibi amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.