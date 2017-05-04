Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin hükümetine bağlı Enformasyon Ofisi'nin çağrısıyla Gazze'deki Seraya Meydanı'nda toplanan gazeteciler, "Esirlere özgürlük" ve "İsrail hapishanelerinde 26 gazeteci bulunuyor" yazan dövizler taşıdı.

Enformasyon Bürosu Müdürü Selame Maruf, "İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların, taleplerinin gerçekleşmesi amacıyla 18 gündür açlık grevi yaptığını, medya kurumlarının ve toplumun her kesiminden tutukluların yürüttüğü onur mücadelesinde destek verdiğini göstermek için burada olduklarını" söyledi.

İsrail hapishanelerinde 5'i idari tutuklu olmak üzere 26 gazetecinin bulunduğunun altını çizen Maruf, "esirlerin davasına, hapishanelerdeki sıkıntılara ve tutukluların ailelerinin yaşadıkları problemlere dikkati çekmek istediklerini" ifade etti.

Uluslararası toplumu ve insan hakları kurumlarını açlık grevi yapan tutuklular konusunda sorumluluk almaya çağıran Maruf, Filistin ve Arap basın organlarından açlık grevi ve destek gösterilerine daha fazla yer vermelerini istedi.