Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mecliste bugün yapılan oturumda, koalisyonun büyük ortağı Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) Maliye Bakanı Zdravko Maric hakkında güven oylaması yapıldı.

Oylamaya katılan 75 milletvekili Maric'in görevden alınması, 75 milletvekili ise görevde kalması için oy kullandı. Oylamada çoğunluk sağlanamayınca HDZ'li Bakan Maric görevde kaldı.

Daha önce MOST'un kabinedeki dört bakanının istifa edeceğini belirten Petrov, oturumun ardından yaptığı açıklamada, meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Mevcut koalisyon hükümetinin zarar gördüğünü dile getiren Petrov, "Maric hakkındaki güven oylamasında, tüm ahlaki prensipler çiğnendi. Kişisel çıkarlar için kurumların kullanılması meselesi ortaya çıktı. Meclisin haysiyeti için Hırvatistan Meclis Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

Petrov, bu onurlu görevi daha fazla sürdüremeyeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bana göre tek çözüm yeni seçim ve halkın iradesi. Bana güvendikleri için halkıma teşekkür ederim. Hırvatistan vatandaşlarının çıkarları için mücadeleye devam edeceğim." diye konuştu.

Öte yandan HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic de Mecliste çoğunluğu kaybettikleri iddialarını yorumlamaktan kaçınırken, HDZ'nin erken genel seçime hazır olduğunu söyledi.

Plenkovic, mevcut hükümetin "normal bir şekilde" çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Kriz nasıl başladı?

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Partinin (SDP), HDZ'li Bakan Maric hakkında ülkenin en büyük şirketlerinden Agrokor'da yaşanan krize ilişkin suçlamaları hükümet toplantısında gündeme gelmiş, Başbakan Plenkovic, suçlamaların asılsız olduğunu ifade etmişti.

Toplantıda, Maric'in görevden alınmayacağını belirten Plenkovic'e, MOST cephesinden üç bakan itiraz etmiş, bunun üzerine Plenkovic bu bakanların istifasını istemişti.

Bu gelişmelerin ardından açıklama yapan Petrov da artık koalisyonun bir parçası olmayacaklarını ve kabinedeki MOST'lu bakanların istifa edeceğini duyurmuştu.

HDZ ile MOST, 2015 yılında yapılan genel seçimin ardından geçen yılın başlarında koalisyon hükümeti kurmuş ancak iki parti arasındaki kriz nedeniyle hükümet yıkılarak geçen yıl erken seçime gidilmişti.

Krizin yeniden başlamasıyla erken seçim olasılığı tekrar gündeme geldi.