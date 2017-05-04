Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın terör örgütü DEAŞ'la bağlantılarının soruşturulduğu bildirildi.

Malaysia Star gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Malezya polisinin önceki gün gözaltına aldığı iki Türk vatandaşını terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık şüphesiyle sorgulandıklarını belirtti.

Terörle mücadele birimlerinin uzun süredir ikilinin telefon görüşmelerini dinlediğine dikkati çeken Hamidi, zanlıların Güvenlik Suçları Yasası kapsamında daha ileri soruşturma için gözaltında tutulduğunu ifade etti.

Hamidi, "Polisin özel terörle mücadele birimi, DEAŞ eylemlerine yardım ve yataklık yaptığından şüphelenilen çok sayıda şahsın hareketlerini yakından takip ediyor. Bunlar arasında iki Türk vatandaşı da var." dedi.

Malezya emniyet kaynakları, Hamidi'nin açıklamasında kast ettiği iki Türk vatandaşının önceki gün gözaltına alınan Karaman ve Aslan olduğunu doğruladı.