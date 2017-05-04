Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Kırım Cumhuriyeti’nde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ardahan'da bulunan tabuta ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardahan'daki tabutun üzerindeki işaretlerin, cesedin general rütbesinde bir görevliye ait olduğunu gösterdiğini ifade eden Zaharova, "Edindiğimiz bilgilere göre Ardahan’da bir inşaat çalışmaları sırasında Rus Çarlık ordusunun üst düzey bir askerinin tabutu bulundu. Muhtemelen general rütbeli bir asker. Tabutta 2 metre 90 santimetrelik haç resmi var. Bu da askeri görevlinin Ardahan’ın Rusya İmparatorluğu sınırları içinde bulunduğu dönemde Hristiyan geleneklerine uygun olarak toprağa verildiğini ortaya koyuyor" dedi.



"TORUNLARIN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERE GÖMÜLMESİ ÖNCELİKLİ"

Ankara’nın onayıyla yerel mercilerin inşaat çalışmalarını durdurduğunu kaydeden Zaharova, şunları söyledi: "Tabut, incelenmesi için Kars kentinde arkeoloji müzesi görevlilerine teslim edildi. Türkiye’deki Rus dış temsilciliğimiz anında konuyla ilgilenmeye başladı. Tabutla ilgili kimlik araştırmasına gelince ise tabutun, bazı iddialarda söylendiği gibi gerçekten de Rus general Geyman’a ait olduğu hususunda şu anda elimizde bir delil yok. Yapılacak inceleme süreci bağlamında daha somut bilgilere ulaşacağımızı umuyoruz. Cesetin toprağa tekrar verilmesi seçeneğini düşünüyoruz. Torunlarının uygun gördüğü yerde toprağa verilmesi daha öncelikli. Tabii eğer torunları tespit edilirse. Rus ilgili kurumlar Türk meslektaşlarıyla bu konuda ortak çalışmaya da hazır."