ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmasında, ilk yurt dışı ziyaretlerini Mayıs ayı sonunda, İsrail, Vatikan Ve Suudi Arabistan’a gerçekleştireceğini açıkladı. 22 Mayıs’ta İsrail’e ziyaret gerçekleştirecek olan Trump, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Trump, DEAŞ ve diğer terörist gruplar tarafından ortaya atılan tehditleri ve bölgesel konuların, İsrail liderleriyle görüşüleceğini söyledi. Daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek olan Trumpİsrail-Filistin arasındaki barışa yönelik konuların ele alınacağını belirtti.
Trump’ın ilk yurt dışı ziyaretleri belli oldu
04.05.2017 - 20:31 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretlerini İsrail, Vatikan ve Suudi Arabistan’a gerçekleştireceğini açıkladı.
Etiketler : donald trump,abd,suudi arabistan,israil,vatikan,
470406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470406.aspx
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