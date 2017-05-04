Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını içeren kararnameyi imzalamasının ardından ülkede hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.





Başkent Caracas'ta gösteri düzenleyen bazı protestocular ve olaylara müdahale etmek isteyen polisler arasında arbede yaşandı.





Polis ekiplerine taş ve molotof kokteyli fırlatan göstericileri polis göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı.





Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan protesto gösterilerinde toplam 34 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla insan da yaralandı.





Ekonomik krizin pençesindeki ülkede binlerce kişi eylemlerine devam ediyor.















