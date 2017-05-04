Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Heather Nauert, Astana  görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada görüşme sonrasında Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de  şiddet olaylarının azaltılması adına bir mutabakata vardığına dikkat çekildi.

ABD'yi Astana görüşmelerinde Geçici Bakan Yardımcısı olarak görev  yapan Stuart Jones'un temsil ettiği hatırlatıldığı açıklamada, "Biz görüşmelerin  doğrudan katılımcısı olmadık ve halen de değiliz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, insani yardımların gerekli yerlere ulaşması, DEAŞ ve diğer terör  gruplarının yenilgiye uğratılması, siyasi geçiş için uygun ortamın oluşturulması ve  samimi bir şekilde Suriye'de şiddet olaylarını azaltmayı hedefleyen bütün  çabaları desteklemektedir. Türkiye ve Rusya'nın bu mutabakatın gerçekleşmesi ve  sahadaki zor şartlara rağmen Suriyeli muhaliflerin bu görüşmelerde yer alması  için gösterdikleri çabadan dolayı memnuniyet duyoruz."

Açıklamada, ABD'nin Astana mutabakatı hakkında kaygılarının olduğuna  vurgu yapılarak, "Buna İran'ın garantör olarak adlandırılması da dahil. İran'ın  Suriye'deki müdahaleleri şiddeti artırdı, durdurmadı ve İran'ın Esed rejimine  verdiği sorgusuz destek, Suriye halkı için perişan bir duruma dönüştü." ifadesine  yer verildi.

Daha önceki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çeken  ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu sebepten dolayı daha dikkatli olduklarını  kaydederek açıklamasına şöyle devam etti:

"Rejimin daha önce hiç yapmadığı bir şey olan sivil halka yönelik  saldırılarını tamamen sona erdirmesini umut ediyoruz. Türkiye'nin garantörlüğünde  muhaliflerin de verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekiyor ve Suriye  halkının hükümet kurabilmek adına çabalarını çalan Hay’at Tahrir el-Şam dahil  olmak üzere terör listesindeki gruplardan uzak durmaları gerekiyor."