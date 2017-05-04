Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar önce kapatılan Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nde iki adet uzay mekiği bulundu. İki aracın da Sovyetler Birliği’nin 1993 yılında kapattığı Buran Uzay Programı için geliştirilen parçalar olduğu belirtiliyor.





Mekik ile uzaya gönderilmek üzere tasarlanan devasa büyüklükteki Energia Roketi de aynı metruk hangar içinde görüntülendi. Roketin 2.400.000 kilogram ağırlığında olduğu belirtiliyor.





Tıpkı NASA’nın uzay mekikleri gibi Buran mekiğinin de dünyaya kontrollü iniş yapmak için 2 kanat ve bir motoru vardı.





Yönetmen Alexander Kaunos tarafından görüntülenen Sovyetler Birliği’nin uzay üssü için Kaunos 3 gece orada kaldıklarını söylüyor. Alexander Kaunos “Üç gecenin hepsinde de uyumak imkansızdı. Kuşların en ufak sesi ya da rüzgar beni sürekli uyandırdı. Kendimi bir hayaletle hatta Sovyetler Birliği’nin hayaletiyle aynı evde uyur gibi hissettim” dedi.















