Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez." dedi.

"İZİN VERMEYİZ"



Schulz, "Değerlerimize ve anayasamıza aykırı bir konuda Almanya'da oylama yapılmasına izin veremeyiz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Schulz bu konuda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de aynı görüşte olduklarını söyledi. Gabriel, idam cezasının Almanya'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş, idam cezasının geri gelmesi durumunda Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin kesileceğini söylemişti.