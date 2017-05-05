Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteye konuşan iki kaynak, varılan anlaşmayla Türk ordusunun muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde güvenliği sağlamak ve El Kaide bağlantılı grupları püskürtmek için İdlib'de devriye gezeceğini söyledi. Times'a göre, El Kaide bağlantılı Tahrir el Şam örgütü İdlib vilayetinden uzaklaştırılacak.

Times, imzalanan protokolün Suriye'deki savaşın son bulması için atılmış en büyük adım olabileceğini yazdı. Haberde, "Anlaşma, geçici bir çözümün garantörü dış güçlerin ilk kez bir hedefi gerçekleştirmek uğruna risk alacakları anlamına gelecek" ifadesi yer aldı.

Haber, Lavrentyev'in Astana'da yaptığı Moskova'nın dört bölgeye daha fazla gözlemci asker göndermeye hazır olduğu açıklamasıyla örtüşüyor.