Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, rakibi Emmanuel Macron'un Bahama adalarında gizli banka hesabı olduğunu iddia ederken, Macron da rakibine rest çekerek Fransa Mali Suçlar Savcılığından kendisi hakkındaki bu iddianın araştırılmasını istedi.

İki cumhurbaşkanı adayının dün akşam karşı karşıya geldiği televizyondaki canlı yayında Le Pen, Macron'un Bahama adalarında gelirini beyan etmediği bir banka hesabı bulunduğunu öne sürdü.

Televizyon programında böyle bir banka hesabına sahip olmadığını ifade eden Macron, Le Pen'in yakınlarından bazılarının Rus çıkarlarını gözettiğini iddia etti.

Bunun yanında Macron, Mali Suçlar Savcılığına Le Pen'in "yalan" ve "yanlış haber yaydığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu kabul eden Mali Suçlar Savcılığı, Macron'un böyle bir hesabının olup olmadığıyla ilgili ön soruşturma başlattı.

Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu pazar günü yapılacak. Anketlerde Macron'un kazanma şansının daha fazla olduğu belirtiliyor.