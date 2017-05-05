Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamladığını ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduğunun kabul edildiğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Geçen ay Halep'te ABD tarafından "El Kaide liderleri olduğu" gerekçesiyle vurulan ve 58 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan cami ile ilgili Amerikan medyası ve Pentagon'dan farklı açıklamalar geldi.

"Söz konusu raporun henüz açıklanmadı"

Amerikan CNN kanalında yer alan Barbara Starr imzalı haberde, CENTCOM'un söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma raporunu tamamladığı ve buna göre "ABD'nin, bu saldırıda bir cami kompleksini vurduğunu kabul ettiği" ileri sürüldü. Adları açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin Halep'teki saldırısının bir camiye yapıldığını ilk kez kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway ve CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas ise söz konusu raporun henüz açıklanmadığını bildirdi.

Albay Thomas, devam eden bir soruşturmayla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ve rapor tamamlanınca tüm bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

58 sivil hayatını kaybetmişti

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde 16 Mart'ta bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklamasında CENTCOM, Halep'in Cina köyü yakınlarında aynı akşam bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etmiş ancak vurulan noktanın "El Kaide liderlerinin toplandığı yer olduğunu" ileri sürmüştü.