Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nın işlemeyeceğini uzun süre önce tahmin ettiğini belirterek, "Obamacare esasen öldü. Bu tasarı (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasa tasarısı), Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir." dedi.

Trump, selefi Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmeyi öngören yeni sağlık sigortası tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi liderlerin eşlik ettiği Trump, konuşmasına "felaket" olarak nitelendirdiği Obamacare'i eleştirerek başlarken, "Obamacare'in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Şimdi başarısız olduğu çok net ortada. Obamacare esasen öldü." ifadelerini kullandı.

"Senato'dan da geçireceğimizden çok eminim"

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan tarafından hazırlanan Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nın (AHCA) ise "mükemmel bir plan" olduğunu ifade eden Trump, "Tasarıyı, Senatodan da geçireceğimizden çok eminim." dedi.

Trump, ayrıca tasarının Obamacare'i tamamen iptal etmediği eleştirilerine atıfta bulunarak, "Bu tasarı, Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir. Bu konuda hata yapmayın." yorumunda bulundu.

"Bizi bir araya getirdi"

Donald Trump, Obamacare'i iptal etme arzusunun Cumhuriyetçileri bir araya getirdiğini anlatırken, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetçi Parti olarak gerçekten inanılmaz bir sağlık planı hazırladık ve bu bizi bir araya getirdi. Bu işi bitireceğiz ve sonra bildiğiniz gibi vergi planımızı, çok büyük vergi indirimlerini uygulamaya koyacağız."