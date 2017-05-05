Reuters haber ajansına konuşan Heathrow Havalimanı'nın sözcüsü 3 numaralı terminaldeki uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu söyledi.
Heathrow havalimanının 3 numaralı terminalinde ağırlıkla İngiltere-ABD ve İngiltere AB ülkeleri arasındaki uçuşlar yapılıyor.
Ayrıntılar birazdan...
Londra'nın Heathrow havalimanında uçuşlar durduruldu
05.05.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Londra'da Heathrow havalimanının bir terminalinde uçuşlar durduruldu. Uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
Reuters haber ajansına konuşan Heathrow Havalimanı'nın sözcüsü 3 numaralı terminaldeki uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu söyledi.
Etiketler : Londra,
470594 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470594.aspx
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