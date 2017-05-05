Reuters haber ajansına konuşan Heathrow Havalimanı'nın sözcüsü 3 numaralı terminaldeki uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu söyledi.
Heathrow havalimanının 3 numaralı terminalinde ağırlıkla İngiltere-ABD ve İngiltere AB ülkeleri arasındaki uçuşlar yapılıyor. 
Ayrıntılar birazdan...