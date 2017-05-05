Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikası çerçevesinde yürütülen operasyonlara üstü kapalı tepki gösterdi.

Callamard, Manila'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, kötü planlanmış politikaların, uyuşturucu bağımlılığı ya da kaçakçılığı konusunda başarısız olmakla kalmadığını aynı zamanda sorunları artırıp "hukuktan çok şiddet üstünlüğünü canlandırarak bütün adalet sektörüne bulaşan ve bütün topluma ulaşan bir rejimi beslediğini" belirtti.

Konuşmasında Filipinler'in ismini kullanmayan Callamard, "2016'da Genel Kurul, toplumsal, ulusal ya da küresel düzeyde 'uyuşturucuyla savaşın' işe yaramadığını açıkça kabul etti." dedi.

Callamard, BM üyesi ülkelerin, dünyadaki uyuşturucu sorunuyla mücadele etmek için vardıkları ortak mutabakatta, bireylerle toplulukların onurunu ve insan haklarını teşvik eden çok yönlü ve bilimsel bir yaklaşımda bulunulması çağrısı yapıldığını ifade etti.

BM Özel Raportörü Callamard, uyuşturucuyla mücadele konusunda kötü tasarlanmış politikalar, yargısız infaz ile suç çeteleri tarafından işlenen cinayetler dahil olmak üzere sorunları artırdığına dikkati çekti.

Duterte'nin sözcüsü Abella'dan cevap

Duterte'nin sözcüsü Ernesto Abella, Callamard'ın ziyareti öncesi Filipinler hükümetini bilgilendirmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Callamard, sorumluluğunun merkezinde olan konular hakkında objektif bir bakış açısı geliştirmek istemediğine dair net bir sinyal gönderdi." ifadesine yer verdi.