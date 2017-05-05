Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki bölgelerden göçe zorladığı Arap aileler, DEAŞ'ın mayın döşediği tarlalardan geçerek muhaliflere sığınıyor. PYD/PKK ile birlikte hareket eden Araplara tepkili olan aileler işgal altındaki bölgelerde bulunan evlerine dönmek istiyor.

PYD/PKK'nın Tel Rıfat'tan tehcir ettiklerinden biri de Avad ailesi. Yanlarına hiçbir eşya almadan terör örgütü DEAŞ'ın mayın ve el yapımı patlayıcı döşediği tarlalardan geçen aile, burada 2 üyesini kaybetmiş.

Tel Rıfat ve çevresindeki köylerden 9 aileyle birlikte Halep'in kuzeydoğusundaki Mare ilçesinin El Huz köyüne gelen Avad ailesi, yardım kuruluşlarının kendilerine verdiği çadırda kalıyor.

Aile reisi Hac Ebu Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD/PKK'nın yanlarına hiçbir şey almalarına izin vermeden kendilerini mayın döşeli "ölüm tarlaları"na sürdüğünü anlattı.

"Çok zor şartlar altında buraya geldik. Muhalif bölgeyi güvenli gördüğümüz için buraya yöneldik." diyen Ebu Avad, terör örgütünün Tel Rıfat'ta her şeylerine el koyduğunu söyledi.

Huz'da kurulan çadır kente gelen Suluk sakinlerinden İbrahim Hatab ise, PYD'nin Tel Abyad, Suluk ve Rakka'nın kuzeyindeki diğer bölgelerden tehcire devam ettiğini söyledi.

Hatab, terör örgütünün bölgeden ayrılmayı kabul etmeyenlerden 6 bin dolara yakın haraç aldığını ve ekili arazilere el koyduğunu bildirdi.