Almanya'nın Duisburg kenti iç liman bölgesinde kafe işleten 46 yaşındaki Birgül Düven'in cansız bedeni, bir çalışanı tarafından iş yerinde ölü bulundu. Kurbanın kafasına 2 el ateş edildiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayetin ardından 15 kişilik özel ekip olayla ilgili geniş çalışma başlattı. Polis dalgıçlar, cinayet silahının limana atılmış olabilme ihtimali üzerine gölde arama yaptı. Cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.
Almanya’da Türk işletmeci mekanında ölü bulundu
05.05.2017 - 15:21 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Duisburg şehrinde kafe işleten 46 yaşındaki Birgül Düven, iş yerinde bir çalışanı tarafından ölü bulundu.
Kaynak: IHA
Etiketler : almanya,
470640 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470640.aspx
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