Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Duisburg kenti iç liman bölgesinde kafe işleten 46 yaşındaki Birgül Düven'in cansız bedeni, bir çalışanı tarafından iş yerinde ölü bulundu. Kurbanın kafasına 2 el ateş edildiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayetin ardından 15 kişilik özel ekip olayla ilgili geniş çalışma başlattı. Polis dalgıçlar, cinayet silahının limana atılmış olabilme ihtimali üzerine gölde arama yaptı. Cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.