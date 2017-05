Türkiye Gazetesi

Balkanlar’ın en büyük firmalarından olan Agrokor’un borç krizinden kurtarılabilmesi için Hırvatistan hükümeti tarafından "stratejik öneme sahip" bu şirket için özel yasalar çıkarılması, koalisyon ortağı Most hareketinin tepkisine neden oldu. Most hareketi, Maliye Bakanı Zdravko Mariç’in görevinden azlini talep etmesinden sonra HDZ, Most hareketi üyesi bakanları istifaya davet ederek bu parti ile koalisyona son verdi. Bu gelişmelerden sonra HDZ’nin halen parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurup bulundurmadığına ilişkin soru işaretleri oluşurken, Başbakan Plenkoviç, erken seçime hazır olduklarını duyurdu. HDZ ile Most hareketi arasında geçtiğimiz koalisyon hükümetinde de kriz yaşanmış ve bu kriz, Başbakan Tihomir Oreşkoviç liderliğindeki hükümetin düşmesine neden olmuştu.

“KRİZDE RUSYA BAĞLANTISI”

Hırvatistan’da yaşanan siyasi krizin ardında Balkanlar’ın en büyük marketler zincirini oluşturan Konzum firmasını da bünyesinde barındıran Agrokor’un içinde bulunduğu borç krizi yatıyor. Bölge basınında yer alan haberlerde, büyük bir kısmı Rus finans şirketlerine olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar euro borcu bulunan şirketin "Rus bankalarının pençesinde" olduğu ifade ediliyor.