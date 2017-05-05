Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çatışmasızlık bölgeleri uçuşa kapalı olacak. ABD öncülüğündeki koalisyon (hava) güçlerinin bilgi vererek ya da vermeyerek bu alanlarda faaliyet göstermesi kesinlikle mümkün değil." dedi.

Koalisyon uçaklarının sadece terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik uçuş yapabileceğini belirten Lavrentiev, "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtırada yer almamasına rağmen bu bölgeler uçuşa kapalı olacak. Garantör ülkeler olarak bunu dikkatlice gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı.