Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Floransa kentinde 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla İtalya Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen "The State of the Union" konferanslar serisinin bu yılki etkinliğinin açılışı, AB liderlerinin konuşmalarıyla başladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, konferansın ilk gününde yaptığı konuşmada, Brexit'in hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Brexit bir trajedi, küçük bir olay değil. İngiliz dostlarımızın AB'yi terk etmesi bir trajedidir." ifadesini kullandı.

Juncker, Brexit’e atıfta bulunarak, "Konuşmamı Fransızca yapacağım çünkü İngilizce önemini kaybediyor." dedi.

AB'nin İngiltere'yi "terk etmediğine", aksine İngiltere'nin AB'yi "terk etme" kararı aldığına dikkat çeken Juncker, bu kararın etkilerinin zaman içinde hissedileceğini söyledi.

İngiltere'nin Brexit kararında AB'nin bazı "zayıf" yönlerinin de etkili olduğunu dile getiren Juncker, "AB, zaman zaman gerçeklerden korktuğu için bazı hataları görmezden geldi." diye konuştu.

Göçmen krizi

Konuşmasında AB’yi zorlayan düzensiz göç krizine değinen ve konferansa ev sahipliği yapan İtalya’yı öven Juncker, "İtalya, Akdeniz’de Avrupa’nın onurunu kurtarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, birlik içinde üye ülkeler arasında göçmen krizindeki anlaşmazlıklara dikkati çekerek, "AB'de ciddi bir dayanışma eksikliği var. AB Komisyonunun mültecilere ilişkin dayanışma çağrısına bazı üye ülkeler uymamıştır. Kurallara saygı duymadılar. Eğer kurallara saygı duymazsak hepimiz kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin kabulünde din faktörüne vurgu yapan Juncker, "Mültecileri örneğin sırf Katolik olmadığı için kabul etmemek Avrupa'nın doğasına aykırı bir durumdur." diye konuştu.