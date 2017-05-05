Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Güney Kore'nin Kuzey Kore liderini katıldığı bir törende öldürmeye yönelik plan kurduğu belirtildi. Açıklamada, Kim Jong-un'un biyokimyasal maddelerle öldürülmek istendiği ifade edildi.

ETKİLERİNİ 6 AYDA GÖSTEREBİLİR

CIA'in "ölümcü sonuçlarını" 6-12 ay arasında gösteren bir biyokimyasal zehirle Kuzey Kore liderini öldürmeyi denediği belirtilirken, ABD'li istihbarat örgütünün bu şekilde bir suikast yapmak için Jong-un'a "erişim" sağlamak zorunda olmadığı belirtildi.