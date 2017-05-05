Kuzey Kore tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Güney Kore'nin Kuzey Kore liderini katıldığı bir törende öldürmeye yönelik plan kurduğu belirtildi. Açıklamada, Kim Jong-un'un biyokimyasal maddelerle öldürülmek istendiği ifade edildi.
ETKİLERİNİ 6 AYDA GÖSTEREBİLİR
CIA'in "ölümcü sonuçlarını" 6-12 ay arasında gösteren bir biyokimyasal zehirle Kuzey Kore liderini öldürmeyi denediği belirtilirken, ABD'li istihbarat örgütünün bu şekilde bir suikast yapmak için Jong-un'a "erişim" sağlamak zorunda olmadığı belirtildi.