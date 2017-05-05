Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi üyesi Ali Avni, terör örgütü PKK'nın "kiralık katil" gibi hareket ettiğini belirterek, örgütün savaş tehdidiyle gerçek yüzünü ortaya çıkardığını ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki KDP üyesi Avni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın uzun süredir Sincar meselesi üzerinden bölgede fitne ve yeni bir çatışma çıkarma peşinde olduğunu söyledi.

Avni şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı tehdidiyle, PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ne karşı ne gibi bir düşmanlık beslediği ortaya çıktı. Kiralık bir katil gibi bazı ülkelerin ajandasına göre hareket ediyorlar."

Terör örgütü PKK'nın bu tür tehditlerinin "IKBY'nin bağımsızlık referandumu" öncesinde gelmesinin de çok manidar olduğuna vurgu yapan Avni, "PKK bu süreci sabote etmek istiyor." diye konuştu.

Kürt Bölgesi olarak PKK'nın şiddet içeren zihniyetinden çok çektiklerini vurgulayan Avni, PKK'ya daha fazla tahammüllerinin kalmadığını ve IKBY'yi terk etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Rıza Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'daki terör unsurlarına düzenlediği hava saldırılarından KDP'yi sorumlu tutarak, devamının gelmesi halinde Kürt Bölgesi'ne savaş ilan edecekleri tehdidinde bulunmuştu.