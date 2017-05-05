Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yazılı açıklamasında, Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik uygulamalarına tepki göstererek, "Uzlaşının başarısız olmasının, Filistin halkının birliği ve direnişinin hedef alınmasının getireceği tüm tehlikeli sonuçlardan Abbas sorumludur." ifadelerini kullandı.

Tehditlerin "vatan ortakları yerine vatan düşmanlarına" yapılması gerektiğini vurgulayan Berhum, Abbas'ın, Hamas'a Gazze'yi Filistin hükümetine teslim etmesi yönündeki çağrısına ilişkin ise hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda Gazze'deki yönetimi devretmeye hazır olduklarını aktardı.

Berhum ayrıca, dürüst, adil, şeffaf ve çıkacak sonuçlara saygı gösterilecek bir seçime Hamas'ın hazır olduğunu da tekrarladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ziyareti sırasında Arap büyükelçilerle yaptığı toplantıda, "Hamas'ı Gazze Şeridi'nde kurduğu hükümeti lağvetmeye zorlamak için Filistin yönetimi olarak 'eşi görülmemiş uygulamalar' başlattık." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ve Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.