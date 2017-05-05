Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Astana'da alınan Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakanlık Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan anlaşmanın BM, ABD ve Suudi Arabistan'dan da destek gördüğünü belirtti.

Şimdiye kadar Suriye'de oluşturulmuş en büyük güvenli bölgenin yaşatıldığı belirtilirken, anlaşmanın yeni çatışmasızlık bölgelerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı söylendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da dün yapılan dördüncü tur görüşmelerinde İdlib eyaletinin tamamı ve Lazkiye, Hama, Humus, Doğu Guta, Dera ve Kuneytra'nın belirli bölgeleri çatışmasız alanlar olarak ilan edildi.

Rus uçaklarının 1 Mayıs tarihinden beri güvenli bölgelerin üzerinde uçuş yapmayı durdurduğu ifade edildi. Ancak Rus jetlerinin DAEŞ'e ait bölgeleri bombalamaya devam edeceği aktarıldı.

BÜTÜN ÇATIŞMALAR DURDURULACAK

Güvenli bölge ilan edilen yerlerde hava uçuşları dahil her türlü çatışmanın durdurulması kararlaştırıldı. Uluslararası insani yardım akışının da bölgelere bir an önce ulaştırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA GARANTÖR

Mütabakatı dün sağlanan metne, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari imza attı.