Moldova Devlet Konukevi’nde düzenlenen imza töreninde, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Moldova Başbakanı Pavel Filip ortak bildiriye imza attı. Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin idari anlaşma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Moldova Başbakan Yardımcısı ve Avrupa ile Entegrasyondan Sorumlu Dışişleri Bakanı Andrei Galbur tarafından imzalandı.
Türkiye ile Moldova arasında anlaşma imzalandı
05.05.2017 - 17:20 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moldova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, mevkidaşı Filip ile ortak bildirinin yanında sosyal güvenlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Etiketler : Türkiye,Moldova,
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