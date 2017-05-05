Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova Devlet Konukevi’nde düzenlenen imza töreninde, ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Moldova Başbakanı Pavel Filip ortak bildiriye imza attı. Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin idari anlaşma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Moldova Başbakan Yardımcısı ve Avrupa ile Entegrasyondan Sorumlu Dışişleri Bakanı Andrei Galbur tarafından imzalandı.