Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'in Kürt medyasına dayandırdığı haberine göre bölgesel yönetim ağustos ayında referanduma gitmeye hazırlanıyor.



Sputnik, haberin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin siyasi danışmanı Muhammed Haci tarafından doğrulandığını ileri sürdü. Habere göre Haci, yetkililerin Yüksek Seçim Kurulu'nu bağımsızlık referandumu için harekete geçirmek üzere olduğunu söyledi.



Barzani'nin, bölge faaliyet gösteren siyasi partilere ortak komisyona temsilci atama çağrısı yaptığını hatırlattı. Mart sonunda, Barzani'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, "en erken tarihte" referandum yapılacağı konusunda bilgilendirdiği iddia edilmişti. Barzani'nin partisi Irak Kürdistan Demokratik Partisi KDP'nin, geçen ay referandum için ortak bir komisyon kurduğu biliniyor.