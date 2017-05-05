Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'in elindeki en büyük kent Musul'da dün yeni açılan cepheden ilk fotoğraflar geldi. Onlarca tank ve zırhlı aracın yer aldığı yeni cepheden ilk kareyi servis eden Reuters, ikinci günde Irak askerlerinin DEAŞ hattında gedik açtığını ve kentin kıyısındaki Muşarifa banliyösünde çatışmaların yoğunlaştığını bildiriyor.

Güney ve batıdan Eski Şehir merkezinde iyice köşeye kıstırılan terör örgütüne Irak Ordu birlikleri kuzeybatıdan saldırıyor. İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerde, terör örgütünün sokakları araçlarla kapattığı ve tankların geçişini engelleyecek bariyerler ördüğü yer alıyor.





Reuters'a bilgi veren Irak ordu komutanları, bomba yüklü araçlarla mevzilerini savunmaya çalışan en az 30 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda ise, aylar önce kesilen Telafer yolunda ilerleyen birlikler görülüyor.

Irak ordusu, kuzeybatı cephesindeki hızlı ilerleme sayesinde kısa sürede birliklerin Eski Şehir çevresinde buluşmasını planlıyor. Irak ordusu, önümüzdeki üç haftada savaşın bitebileceğini geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Irak'taki koalisyon güçlerinin ABD'li sözcüsü Albay John Dorian, Musul'da binden az DEAŞ teröristinin kaldığına inanıyor. Operasyon başlamadan önce kentte 6 bin kadar militan olduğu tahmin ediliyordu.





Dicle Nehri'ni geçiyorlar

Dicle Nehri üstündeki beş köprüden üçünü geçtiğimiz aylarda kaybeden terör örgütü, yalnızca kuzeydeki iki köprüyü elinde tutuyor. Tüm köprüler, daha önce ABD'nin başını çektiği koalisyon uçakları tarafından DEAŞ'in ikmal yollarını kesmek amacıyla imha edilmişti. Çatışmalardan kaçmak isteyenler ise, son günlerde Dicle'yi sallarla geçmeyi deniyor. Reuters, bugün de nehir çevresinde çoluk çocuk sal bekleyenlerin fotoğraflarını geçti.





İlerleyiş Eski Şehir'de durdu

17 Ekim 2016'da başlayan büyük Musul operasyonunda kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak ayında DEAŞ'den temizlendi. Şubat ayında ise batı yakası için operasyon başlatıldı.

İlk günlerde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DEAŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, ilerleme neredeyse durdu. Haftalardır DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Haziran 2014'te kendisini halife ilan ettiği El Nuri Camii kuşatma altında ve teröristler dar sokaklara kurdukları pusularla direniyor.

Halihazırda batı yakasındaki mahallerin çoğu DEAŞ'den temizlenmiş durumda.





500 bine yakın insan evlerini terk etti

Aylardır bitmeyen çatışmalar nedeniyle Musul'dan 500 bine yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çatışmalardan kaçanların çoğu Musul çevresindeki kamplara yerleştirilirken, bazıları da civar şehirlerdeki akrabalarının yanına sığındı.

Uluslararası gözlemciler, terör örgütünün kentte halen on binlerce sivili rehin tuttuğunu bildiriyor.





Topraklarının üçte ikisini kaybetti

Musul, terör örgütü DEAŞ'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.



GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

- 1 Kasım'da DEAŞ mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta DEAŞ'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını DEAŞ'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı.