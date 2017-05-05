Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ordusu, Somali’nin Barii kentinde terör örgütü Eş-Şebab’a karşı yürütülen operasyonlarda 1 ABD askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca ordu, Somali ordusuna destek ve takviye amaçlı operasyonlar yürüttüğünü bildirdi.