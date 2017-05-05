ABD ordusu, Somali’nin Barii kentinde terör örgütü Eş-Şebab’a karşı yürütülen operasyonlarda 1 ABD askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca ordu, Somali ordusuna destek ve takviye amaçlı operasyonlar yürüttüğünü bildirdi.
Somali’de 1 ABD askeri öldü
05.05.2017 - 21:50 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ordusunun, Somali’nin Barii kentinde Eş-Şebab terör örgütüne karşı yönelik yürüttüğü operasyonlarda 1 Amerikan askerinin öldüğü açıklandı.
Etiketler : somali,abd,barii,
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