Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Greenpeace aktivistleri, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Eyfel Kulesine tırmanarak aşırı sağcı Marine Le Pen’i protesto etti. Marine Le Pen’i protesto eden 12 Greenpeace aktivisti, Eyfel Kulesi’ne tırmandıktan sonra "Kardeşlik, Eşitlik, Özgürlük" yazılı pankartı astı. Ayrıca Greenpeace aktivistleri, Twitter’dan açtığı hashtagle de Le Pen’i protesto ediyor.