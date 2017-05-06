Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Nice kentinde, geçen yıl kamyonla saldırı düzenlenen bölgeye 50 metre mesafede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilo ağırlığında bomba bulundu.

Yerel Nice Matin gazetesinin haberinde, bombanın, geçen yıl 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırının meydana geldiği Promenade des Anglais Bulvarı'na 50 metre mesafede, 12 metre derinlikte bir dalgıç tarafından bulunduğu bildirildi.

Haberde, 1 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilirken, Toulon Deniz Emniyeti bunun, uçaktan atılan ANM-64 tipi bir bomba olduğunu açıkladı.

Bombanın patlamaya hazır olduğu ortaya çıktı

Yapılan ilk incelemeler, atılmadan hemen önce sistemi devreye sokulan bombanın, bilinçsizce temas edilmesi halinde patlamaya hazır olduğunu da gösterdi.

Uzman ekiplerin 150 kilogramlık patlayıcı içeren bombayı imha edeceği, bunun nasıl yapılacağına ise güvenlik birimlerinin toplantısında karar verileceği kaydedildi.

Nice Emniyet Müdürlüğü, Promenade des Anglais Plajı'nı güvenlik gerekçesiyle kapatırken, bölgede yoğun önlemlerin alındığını duyurdu.

Bombanın, ABD savaş uçaklarının 1944'de Fransa'nın güneyine düzenlediği bombardıman sırasında atılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.