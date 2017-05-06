Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan hükümet tebliğinde, Fransa'da, özellikle ülkenin güneybatısındaki kaz ve ördek üreticiliği ile bağlantılı sektörleri etkileyen kuş gribi salgınının resmen bittiği kaydedildi.

Artık salgının ihmal edilebilir düzeye gerilediği belirtilen tebliğde, 14 Nisan itibarıyla riskin de normal düzeye indiği ifade edildi.



Tebliğde konuyla ilgili önlemlerin sürdürüleceği de vurgulandı.



Fransa'da kuş gribinden etkilenen ördek ve kaz üreticileri ile diğer sektör temsilcileri, bu salgına yönelik üretim tesislerini iyileştirme konusunda 13 Nisan'da bir anlaşmaya imza atmıştı.



Anlaşma, üretim tesislerinin önemli ölçüde korumaya alınması, hayvanların pek çok aşamada sağlık kontrolünden geçirilmesi, kanatlı hayvanların taşınmasında bazı yeni kuralları içeriyordu.



Dünyanın en önemli kaz ciğeri ihracatçısı Fransa, 2015'ten beri iki kez geniş çaplı H5N8 salgınına maruz kalmıştı.



Bu yılki salgın nedeniyle 4 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edilmesi sonucu yaklaşık 250 milyon avroluk zarar ortaya çıkmıştı.