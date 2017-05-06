ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a atfedilen yazılı  açıklamada, Tillerson ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde Astana'da  varılan anlaşmanın konuşulduğu kaydedildi.

Tillerson'ın Lavrov ile en kısa zamanda Suriye konusunda bir araya  gelmek istediğini belirtilen açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme  varılabilmesi için ABD ve Rusya'nın üzerine düşeni yapmasının önemine vurgu  yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve  İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına  ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.