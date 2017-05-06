Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a atfedilen yazılı açıklamada, Tillerson ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde Astana'da varılan anlaşmanın konuşulduğu kaydedildi.

Tillerson'ın Lavrov ile en kısa zamanda Suriye konusunda bir araya gelmek istediğini belirtilen açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme varılabilmesi için ABD ve Rusya'nın üzerine düşeni yapmasının önemine vurgu yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.