Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız başkan adayı Emmanuel Macron'dan on binlerce e-posta, resim ve dosya ekleri içeren önemli belgeler, Fransa halkının bir sonraki başkanını seçmesinden yaklaşık 36 saat önce sızdırıldı.

Dokuz GB'a kadar veri sızdıran saldırıyı başlatan kişi henüz belli değil. EMLEAKS adlı bir kullanıcı, materyali, kullanıcıların isimsiz kalmasını sağlayan bir dosya paylaşım ortamına gönderdi.

Macron'un kampanya merkezinden yapılan açıklamada; kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtildi.



Ayrıca, bilgisayar korsanlarının pazar günü yapılacak seçim öncesi Macron'a zarar vermek istediği vurgulandı.

Emekli FBI özel ajanı ve New Haven Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kenneth Gray, El Cezire'ye yaptığı açıklamada hack saldırılarına şaşırmadığını söyledi. Gray, "Kesinlikle, diğer ülkelerdeki siyaseti etkilemek için yeni bir yol gibi görünüyor" dedi. "E-postaları hacklemek, içerikleri ifşa etmek ve utanç verici bilgiler varsa, seçimlerde baya sendeleme yaşatabilir" dedi.

Gray ayrıca sözlerine, e-maillerin içinde somut bir delil olmadıkça Pazar günkü seçimleri etkilemeyeceğini söyledi.