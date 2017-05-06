Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyareti değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin, Körfez ülkelerinden Kuveyt'e güvenlik ve istikrar açısından önem verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji ve savunma sanayi alanlarında bu ülke ile ilişkileri daha da geliştirmek istediğini vurgulayan uzmanlar, aynı zamanda Suriye meselesinin çözümü ve bu ülkenin yeniden inşasında gerekli finansal desteğin Kuveyt'in de içinde yer aldığı Körfez ülkelerinden gelebileceği yorumunda bulundu.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Birimi Direktörü Muhittin Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde dünyanın bazı önemli aktörleriyle görüşme yapmak adına Hindistan'dan başlayan bir dizi seyahate çıktığına dikkati çekti. Çin, ABD, Rusya gibi bu küresel aktörlerin yanında Kuveyt'in olmasının dikkat çekici bir durum olduğunu belirten Ataman, bunun temel nedenini şöyle anlattı:

"Türkiye bir taraftan küresel aktörlerle ilişkilerini normalleştirmeye çalışırken veya bölgesel konuları müzakere ederken, bölgesel aktörlerle ikili ilişkileri de ihmal etmiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Ortadoğu'da ilişki kurabildiği ülkelerin başında Körfez ülkeleri geliyor. Çünkü Ortadoğu'daki devletler ya ciddi bir şekilde başarısızlık ya da kaos içinde veya çok kırılgan bir hale gelmiş bulunmakta. Türkiye'nin bölgesel inisiyatif alabileceği ortaklar olarak sadece Körfez ülkeleri var. Bütün Körfez ülkeleri arasında Kuveyt ara yerde duruyor. Dolayısıyla hem dolaylı olarak diğer Körfez ülkelerini etkileme hem de Kuveyt'in bölgesel konularda desteğini almak için bu ziyaret gerçekleşiyor."

Ataman, ziyaretin ekonomi ve siyaset başlıkları olacağını söyledi. Ekonomik ilişkilerin masada daha ağırlıklı olarak yer alacağına yönelik düşüncesini dile getiren Ataman, Türkiye'nin son zamanlarda siyasal istikrarın sağlanmasından sonra ekonomik konulara daha fazla vakit ayırması gerekeceğini ve bu konuda kapısı çalınacak ülkelerin başında Körfez ülkelerinin geldiğini vurguladı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Gözen de Körfez bölgesinin Türkiye açısından çok önemli bir coğrafya olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkelerin Türkiye'nin en önemli ortaklığının bulunduğu ülkeler grubunu oluşturduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin enerji alanında da Körfez ülkelerine ilgisinin bulunduğunu dile getiren Gözen, Kuveyt'in jeopolitik ve tarihsel anlamda önemine değindi. Kuveyt'in Irak işgali sırasında Kuveyt'in yanında yer aldığını anımsatan Gözen, "Türkiye, güvenlik ve istikrar açısından önem veriyor." dedi.