Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB'yi yakınlaştırmayı amaçladıkları halka AB kurumları ile faaliyetleri hakkında AB çalışanlarından bilgi alma fırsatı sunan etkinliğin açılışı, AB Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger tarafından kesilen kurdeleyle yapıldı.



Halk, açık kapı gününe büyük ilgi gösterdi. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.



Ziyaretçiler, Oettinger ile Komisyon binasında fikir alışverişinde de bulundu. Avrupa Parlamentosu partileri ise çeşitli stantlarla kendilerini tanıtmaya çalıştı.



Açık kapı gününde düzenlenen fotoğraf çekimi, müzik ve Oyun gibi etkinlikler, aileleriyle AB kurumlarını ziyaret eden çocukların da ilgisini çekti.



AB'de kariyer hedefleyen yetişkin ziyaretçiler ise akıllarına takılan soruları birebir AB çalışanlarına sorma imkanı elde etti.



AB kurumlarını gün içinde şu ana kadar 30 bin kişinin ziyaret ettiği sanılıyor.