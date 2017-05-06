AB'yi yakınlaştırmayı amaçladıkları halka AB kurumları ile  faaliyetleri hakkında AB çalışanlarından bilgi alma fırsatı sunan etkinliğin  açılışı, AB Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther  Oettinger tarafından kesilen kurdeleyle yapıldı.

 
Halk, açık kapı gününe büyük ilgi gösterdi. AB Konseyi, Avrupa  Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.
 
Ziyaretçiler, Oettinger ile Komisyon binasında fikir alışverişinde de  bulundu. Avrupa Parlamentosu partileri ise çeşitli stantlarla kendilerini  tanıtmaya çalıştı.
 
Açık kapı gününde düzenlenen fotoğraf çekimi, müzik ve Oyun gibi  etkinlikler, aileleriyle AB kurumlarını ziyaret eden çocukların da ilgisini  çekti.
 
AB'de kariyer hedefleyen yetişkin ziyaretçiler ise akıllarına takılan  soruları birebir AB çalışanlarına sorma imkanı elde etti.
 
AB kurumlarını gün içinde şu ana kadar 30 bin kişinin ziyaret ettiği  sanılıyor.