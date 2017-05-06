Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürüyor. Altı aday, devlet televizyonunda düzenlenen açık oturumda karşı karşıya geldi.



3 saat süren tartışmada Cumhurbaşkanlığı koltuğunda ikinci dönemini geçirmek isteyen Hasan Ruhani hedefteydi.



Yarışın en güçlü isimlerinden Eski Başsavcı İbrahim Reisi, nükleer anlaşmaya sadık kalacağını söylese de yaptırımların tamamen kaldırılmadığını savundu.

İddialı adaylardan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da Ruhani'yi ekonomik sorunlarla eleştirdi, işsizlikte hedeflere ulaşamadığını söyledi.



Ruhani kendisine yöneltilen eleştirilere tepkiliydi.



Açık oturumda Türkiye'de gündeme geldi.



İbrahim Reisi, İran'ın komşularıyla ilişkilerini değerlendirdi.