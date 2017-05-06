Kahire Ceza Mahkemesinde,  "yargıya hakaret" suçlamasıyla hakim  karşısına çıkan Mursi, yaklaşık dört yıldır görüşmediği ailesi ve savunma heyeti  ile görüşme talep etti. Mursi, "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu  belirterek, bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirdi.

AA'ya konuşan Mursi'nin Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksud  da mahkemenin, müvekkilinin görüşme talebini reddettiği ve duruşmanın 30 Eylül'e  ertelendiği bilgisini verdi.

Mursi'nin oğlu Abdullah, yayımladığı açıklamada, bugün "hukuksuz  yargılama" sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet  ederek, Savunma Heyeti ile yaklaşık dört yıldır görüşemediği ailesi ve avukatıyla  görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.

Açıklamada, 3 Temmuz 2013'ten bu yana alıkonulan Mursi'nin hayatından  Mısır yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen emniyet kaynakları ise iddiaların  gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından bilinmeyen  bir yerde alıkonulmuş ve kendisinden 4 ay sonra haber alınabilmişti.

Mursi hakkında, yargılandığı 5 davadan yalnızca "İttihadiyye   olaylarında" 20 yıl hapis cezası olarak verilen nihai karar bulunuyor. Mursi,   itiraz süreçleri devam eden "Hamas adına casusluk" davasında müebbet, "Katar  adına  casusluk" davasında 40 yıl hapis ve "Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı"  olarak da  bilinen "hapishaneler baskını" davasında ise idam cezasına  çarptırılmıştı.

 