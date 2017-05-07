Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016’nın barış ve çözüm yılı olmasını dilediğini hatırlatan Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olarak iyi niyetle üzerimize düşeni yaptık. Rum tarafının bunlara karşılık vermesi gerekiyordu. Eşitlik hakkımızı teslim ederek bunları yapmaları gerekiyordu. Bu adımları atma cesaretini gösteremediler” dedi. 2017’de çözümle ilgili zorlukların azalmadığını, daha da artığını vurgulayan Akıncı şöyle konuştu: Bugüne kadar sonuç alamayışımızın nedeni, bunların Rum tarafında eksik olmasıdır. Bizim 54 yıldır gasbedilen bir hakkımız var. Kıbrıs’ın yönetiminde bizim eşit ortaklık hakkımız var. ‘Takvime, aceleye gerek yok’ diyorlar ama 50 yıl geçti. 1968’de başladı müzakereler, bir 50 yıl daha bu işi konuşmak niyetinde değiliz. Bu sebeple bu bizim neslin, bizim kuşağın son denemesidir.