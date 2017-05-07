2016’nın barış ve çözüm yılı olmasını dilediğini hatırlatan Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olarak iyi niyetle üzerimize düşeni yaptık. Rum tarafının bunlara karşılık vermesi gerekiyordu. Eşitlik hakkımızı teslim ederek bunları yapmaları gerekiyordu. Bu adımları atma cesaretini gösteremediler” dedi. 2017’de çözümle ilgili zorlukların azalmadığını, daha da artığını vurgulayan Akıncı şöyle konuştu: Bugüne kadar sonuç alamayışımızın nedeni, bunların Rum tarafında eksik olmasıdır. Bizim 54 yıldır gasbedilen bir hakkımız var. Kıbrıs’ın yönetiminde bizim eşit ortaklık hakkımız var. ‘Takvime, aceleye gerek yok’ diyorlar ama 50 yıl geçti. 1968’de başladı müzakereler, bir 50 yıl daha bu işi konuşmak niyetinde değiliz. Bu sebeple bu bizim neslin, bizim kuşağın son denemesidir.
KKTC Cumhurbaşkanı Rumları uyardı: Bizim kuşağın son denemesi
07.05.2017 - 08:45 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta yaşanan problemleri aşmanın yolunun oturup konuşmak ve çözüm üretmek, tek taraflı işlerden kaçınmak olduğunu vurguladı ve bu konuda Rum liderini de uyardı.
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,KKTC,Mustafa Akıncı,Kıbrıs,rum,
471114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471114.aspx
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