Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerden bir gün önce favori aday Emmanuel Macron’un ekibi büyük bir siber saldırıya uğradıklarını iddia etti. Kampanya ekibi gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette yayımlandığını iddia etti. Seçimlerde ikinci tura kalan Macron ve aşırı sağcıların lideri Marine Le Pen bugünkü seçimlerde kıyasıya bir mücadele verecek. Siber saldırı iddiaları sonrasında ABD’deki seçimlerde siber saldırılarla Rusya’nın parmağı olduğu iddia ediliyordu. Bu siber saldırıda da yine Rusya suçlanıyor.