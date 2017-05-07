Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in Sözcüsü Dirk-Jan Vermeij, cuma günü yaptığı açıklamada, “İdam cezasının geri getirilmesi, Avrupa’nın değerlerinden ayrılmak demektir ve AB ve Avrupa Konseyi üyeliğiyle bağdaşmamaktadır.” dedi. Hollanda yönetimi, Türkiye'de idam cezası oylanırsa, Hollanda'daki Türklerin oy kullanmasını önlemeye çalışacak.