Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in Sözcüsü Dirk-Jan Vermeij, cuma günü yaptığı açıklamada, “İdam cezasının geri getirilmesi, Avrupa’nın değerlerinden ayrılmak demektir ve AB ve Avrupa Konseyi üyeliğiyle bağdaşmamaktadır.” dedi. Hollanda yönetimi, Türkiye'de idam cezası oylanırsa, Hollanda'daki Türklerin oy kullanmasını önlemeye çalışacak.
Hollanda'dan küstah tehdit
07.05.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda yönetimi, Türkiye'de idam cezası oylanırsa, Hollanda'daki Türklerin oy kullanmasını önlemeye çalışacak.
Etiketler : hollanda,türkiye,idam,
471137 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471137.aspx
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