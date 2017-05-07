Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de, Amerika askerlerinin PKK'nın uzantısı YPG'liler ile birlikte hareket edip görüntü vermesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Amerika askerlerinin, 2 gün önce Haseki'de 250 Arap ve Kürt kadının gördükleri eğitimden sonra YPG'ye katılımı için düzenlenen törene katıldıkları ortaya çıktı.

Tören ile ilgili yayınlanan fotoğraflarda, Amerika askerlerinin tören alanında oturarak töreni izlediği görüldü.

PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile birlikte hareket edip yan yana görüntü vermeleri krize neden olan Amerika askerleri, bu kez de askeri bir törene katıldı. Tören ile ilgili Kürt sitelerinde yer alan fotoğraflarda Amerikan askerlerinin YPG'nin sözde komutanlarının arkasından töreni izledikleri ve fazla görüntü vermekten kaçındıkları görüldü.