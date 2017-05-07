Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yeni lideri İsmail Heniyye, hayatı boyunca direnişin içerisinde yer alan biri olarak mücadeleci kişiliği ve pragmatist özelliğiyle öne çıkıyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine gelen Heniyye, geçtiğimiz pazartesi açıklanan hareketin yeni vizyon belgesiyle verilen "daha pragmatist bir siyaset izleneceği" mesajıyla uyumlu bir seçim olarak görülüyor. Mütevazi yaşantısı ve sakin kişiliğiyle Filistinlilerin sevgisini kazanan Heniyye, abluka altındaki Gazze'de bulunan bir mülteci kampında yaşıyor. Hamas'ın Heniyye'den önceki lideri Meşal, Katar'da ikamet ediyordu.

Mülteci kampında büyüdü

1963'te Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1983'te Gazze İslam Üniversitesine başlayan Heniyye, burada Hamas'ın ilk nüvesini oluşturan İslami Öğrenci Bloğu'na katıldı.

Heniyye, Gazze İslam Üniversitesi Arap Edebiyatı bölümünden 1987'de mezun oldu ve aynı yılın kasım ayında Birinci İntifada'ya (ayaklanma) katılarak İsrail işgaline karşı mücadele etti.

Suikast girişimlerinden sağ kurtuldu

Heniyye Ekim 2006'da Gazze'de konvoyuna düzenlenen saldırıdan ve Mayıs 2007'de İsrail'in evini hedef alan füze saldırısından da sağ kurtuldu.

Hayatı boyunca direnişin içerisinde yer alan biri olarak sakin ve mütevazi tabiatıyla bilinen Heniyye, Hamas içerisindeki en pragmatist yöneticiler arasında gösteriliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile Fetih arasındaki çatışmaların Haziran 2007'de zirveye çıkması üzerine Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından başbakanlık görevinden alındı.